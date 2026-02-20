Mystères et lumières à l’église de Loucé LOUCE Écouché-les-Vallées

Mystères et lumières à l’église de Loucé

LOUCE Eglise Saint-Brice Écouché-les-Vallées Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 22:00:00

fin : 2026-05-30 23:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Laissez-vous guider par le faisceau de la lampe torche de notre guide conférencière et plongez dans l’histoire de l’église de Loucé dédiée à Saint-Brice. Ne craignez pas les fresques murales chacune a une signification et raconte son propre récit.

La pénombre crée une bulle de connexion unique, vous permettant de vivre le patrimoine autrement et de ressentir la magie d’une expérience sensorielle privilégiée. Découvrez des fresques du XVIe siècle et contemplez plus de mille ans d’histoire, des murs romains du XIe siècle aux extensions du XIIIe siècle. .

LOUCE Eglise Saint-Brice Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie +33 7 85 51 24 95 patrimoines@terresdargentan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mystères et lumières à l’église de Loucé

L’événement Mystères et lumières à l’église de Loucé Écouché-les-Vallées a été mis à jour le 2026-02-20 par Conseil départemental de l’Orne