Mystères et lumières à l’église de Loucé LOUCE Écouché-les-Vallées

Mystères et lumières à l'église de Loucé
LOUCE Eglise Saint-Brice Écouché-les-Vallées
Début : 2026-05-30 22:00:00
fin : 2026-05-30 23:30:00
2026-05-30
Laissez-vous guider par le faisceau de la lampe torche de notre guide conférencière et plongez dans l’histoire de l’église de Loucé dédiée à Saint-Brice. Ne craignez pas les fresques murales chacune a une signification et raconte son propre récit.
La pénombre crée une bulle de connexion unique, vous permettant de vivre le patrimoine autrement et de ressentir la magie d’une expérience sensorielle privilégiée. Découvrez des fresques du XVIe siècle et contemplez plus de mille ans d’histoire, des murs romains du XIe siècle aux extensions du XIIIe siècle. .
+33 7 85 51 24 95 patrimoines@terresdargentan.fr
