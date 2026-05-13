Écouché-les-Vallées

Tournois jeux vidéos !

Médiathèque Écouché-les-Vallées Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

à partir de 8 ans.

Venez vous défier lors de tournois ! Sur inscription .

Médiathèque Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie +33 2 33 12 71 60 animations-mediatheque@argentan-intercom.fr

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English : Tournois jeux vidéos !

L’événement Tournois jeux vidéos ! Écouché-les-Vallées a été mis à jour le 2026-05-13 par Terres d’Argentan Intercom