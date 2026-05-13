Tournois jeux vidéos ! Écouché-les-Vallées
Tournois jeux vidéos ! Écouché-les-Vallées samedi 6 juin 2026.
Écouché-les-Vallées
Tournois jeux vidéos !
Médiathèque Écouché-les-Vallées Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
à partir de 8 ans.
Venez vous défier lors de tournois ! Sur inscription .
Médiathèque Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie +33 2 33 12 71 60 animations-mediatheque@argentan-intercom.fr
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English : Tournois jeux vidéos !
L’événement Tournois jeux vidéos ! Écouché-les-Vallées a été mis à jour le 2026-05-13 par Terres d’Argentan Intercom
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