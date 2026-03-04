Marché de producteurs locaux Écouché-les-Vallées
Marché de producteurs locaux Écouché-les-Vallées vendredi 5 juin 2026.
Marché de producteurs locaux
Place du Général Warabiot Écouché-les-Vallées Orne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 17:00:00
fin : 2026-06-05 21:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Venez retrouver nos producteurs locaux de 17h à 21h à Écouché.
Lieu Place du Général Warabiot .
Place du Général Warabiot Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie +33 2 33 35 10 86
English : Marché de producteurs locaux
