Entre eaux et Terre à Ecouché Écouché-les-Vallées

Participez à une balade guidée pour explorer la richesse des milieux aquatiques et des champs cultivés. Une immersion dans une nature méconnue aux portes de la ville !

Lundi 10 août à 14h30

Ecouché, place Warabiot

Tout public

Gratuit

Réservation obligatoire au 07 85 51 24 95 .

