Entre eaux et Terre à Ecouché Écouché-les-Vallées

Place Warabiot Écouché-les-Vallées Orne
Début : 2026-08-10 14:30:00
fin : 2026-08-10 16:00:00
2026-08-10
Participez à une balade guidée pour explorer la richesse des milieux aquatiques et des champs cultivés. Une immersion dans une nature méconnue aux portes de la ville !
Lundi 10 août à 14h30
Ecouché, place Warabiot
Tout public
Gratuit
Réservation obligatoire au 07 85 51 24 95 .
Place Warabiot Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie +33 7 85 51 24 95 patrimoines@terresdargentan.fr
