Balade nature La biodiversité des mares à Coulon Le Hameau de Sainte-Mégrine Coulon samedi 13 juin 2026.

Coulon

Balade nature La biodiversité des mares à Coulon

Le Hameau de Sainte-Mégrine Gîte de Sainte-Mégrine Coulon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-13 11:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Venez découvrir la biodiversité présente dans les mares lors d’une sortie en compagnie de l’association La Frênaie. .

Le Hameau de Sainte-Mégrine Gîte de Sainte-Mégrine Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 35 90 26 communication@ville-coulon.fr

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English : Balade nature La biodiversité des mares à Coulon

L’événement Balade nature La biodiversité des mares à Coulon Coulon a été mis à jour le 2026-06-08 par ADT 79