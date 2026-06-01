Balade nature La biodiversité des mares à Coulon Le Hameau de Sainte-Mégrine Coulon
Balade nature La biodiversité des mares à Coulon Le Hameau de Sainte-Mégrine Coulon samedi 13 juin 2026.
Coulon
Balade nature La biodiversité des mares à Coulon
Le Hameau de Sainte-Mégrine Gîte de Sainte-Mégrine Coulon Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13 11:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Venez découvrir la biodiversité présente dans les mares lors d’une sortie en compagnie de l’association La Frênaie. .
Le Hameau de Sainte-Mégrine Gîte de Sainte-Mégrine Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 35 90 26 communication@ville-coulon.fr
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English : Balade nature La biodiversité des mares à Coulon
L’événement Balade nature La biodiversité des mares à Coulon Coulon a été mis à jour le 2026-06-08 par ADT 79
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