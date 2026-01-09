Balade nature La grande côte Paysage sous influence Parking 28B Le Pouliguen

Balade nature La grande côte Paysage sous influence

Parking 28B Boulevard des Maures Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:00:00

fin : 2026-04-15 12:00:00

Date(s) :

2026-04-15

La Côte du Pouliguen, dite ‘sauvage’ pour son charme naturel, dévoile des paysages grandioses et des grottes mystérieuses. Cette escapade vous sensibilisera à la fragilité de cet environnement exceptionnel. N’hésitez pas à venir explorer les richesses de la biodiversité côtière qui s’épanouit le long de la falaise.

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Parking 28B Boulevard des Maures Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 45 35 96 contact@cpie-loireoceane.com

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L’événement Balade nature La grande côte Paysage sous influence Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-03-12 par ADT44