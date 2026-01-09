Balade nature La grande côte Paysage sous influence Parking 28B Le Pouliguen
Balade nature La grande côte Paysage sous influence Parking 28B Le Pouliguen mercredi 15 avril 2026.
Balade nature La grande côte Paysage sous influence
Parking 28B Boulevard des Maures Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:00:00
fin : 2026-04-15 12:00:00
Date(s) :
2026-04-15
La Côte du Pouliguen, dite ‘sauvage’ pour son charme naturel, dévoile des paysages grandioses et des grottes mystérieuses. Cette escapade vous sensibilisera à la fragilité de cet environnement exceptionnel. N’hésitez pas à venir explorer les richesses de la biodiversité côtière qui s’épanouit le long de la falaise.
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Parking 28B Boulevard des Maures Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 45 35 96 contact@cpie-loireoceane.com
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L’événement Balade nature La grande côte Paysage sous influence Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-03-12 par ADT44