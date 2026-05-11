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Balade nature Les trésors de la plage Table d’orientation Pléneuf-Val-André

Balade nature Les trésors de la plage Table d’orientation Pléneuf-Val-André mardi 25 août 2026.

Lieu : Table d'orientation

Adresse : Rue de la Plage des Vallées

Ville : 22370 Pléneuf-Val-André

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 25 août 2026

Fin : mardi 25 août 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Pléneuf-Val-André

Balade nature Les trésors de la plage

Table d’orientation Rue de la Plage des Vallées Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 11:00:00
fin : 2026-08-25 12:30:00

Date(s) :
2026-08-25

À chaque marée basse, la mer dépose ses trésors sur le sable, c’est ce qu’on appelle la laisse de mer, on y retrouve des algues, des coquillages ou encore des œufs. Venez en apprendre plus sur ces trésors de la nature , leur importance sur le bon fonctionnement de la biodiversité marine et du littoral.

Durée estimée 1h30. Inscription obligatoire.   .

Table d’orientation Rue de la Plage des Vallées Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06 

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English :

L’événement Balade nature Les trésors de la plage Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-05-06 par Pléneuf-Val-André Tourisme

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