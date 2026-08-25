Informations pratiques

Meung-sur-Loire

Balade nature Les zones humides et leurs habitants

Parc Départemental des Courtils des Mauves Meung-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:00:00

fin : 2026-10-03 16:30:00

Date(s) :

2026-10-03

À la découverte des différents habitats et les espèces de Espace Naturel Sensibles des Courtils des Mauves !

La Ligue pour la Protection des Oiseaux organise une sortie nature sur l’Espace Naturel Sensibles des Courtils des Mauves, le 3 octobre.

Les zones humides sont des milieux riches en biodiversité. Grâce à cette sortie, vous allez découvrir les différents habitats et les espèces, notamment les oiseaux, qui les peuplent, avec une animatrice de la LPO Centre-Val de Loire.

Inscriptions en ligne sur Helloasso Les Amis du Parc .

Parc Départemental des Courtils des Mauves Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire indre-et-loire@lpo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C0 Discover the various habitats and species of the Courtils des Mauves Sensitive Natural Area!

L’événement Balade nature Les zones humides et leurs habitants Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-25 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE