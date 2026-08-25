Balade nature Les zones humides et leurs habitants Meung-sur-Loire
samedi 3 octobre 2026 · Meung-sur-Loire
Informations pratiques
Meung-sur-Loire
Balade nature Les zones humides et leurs habitants
Parc Départemental des Courtils des Mauves Meung-sur-Loire Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:00:00
fin : 2026-10-03 16:30:00
Date(s) :
2026-10-03
À la découverte des différents habitats et les espèces de Espace Naturel Sensibles des Courtils des Mauves !
La Ligue pour la Protection des Oiseaux organise une sortie nature sur l’Espace Naturel Sensibles des Courtils des Mauves, le 3 octobre.
Les zones humides sont des milieux riches en biodiversité. Grâce à cette sortie, vous allez découvrir les différents habitats et les espèces, notamment les oiseaux, qui les peuplent, avec une animatrice de la LPO Centre-Val de Loire.
Inscriptions en ligne sur Helloasso Les Amis du Parc .
Parc Départemental des Courtils des Mauves Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire indre-et-loire@lpo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
%C0 Discover the various habitats and species of the Courtils des Mauves Sensitive Natural Area!
L’événement Balade nature Les zones humides et leurs habitants Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-25 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE
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