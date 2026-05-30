Journée des Artisans, Halle, Meung-sur-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Halle · Meung-sur-Loire
Informations pratiques
Journée des Artisans Samedi 19 septembre, 09h30 Halle Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
A l’occasion des Journées du patrimoine, le monde vivant des hommes et femmes artisans d’art sera à l’honneur. Les artisans locaux proposent des démonstrations de leur talent et de leur savoir-faire : menuisier, marbrier, corsetière, céramiste, tapissier, …
Halle Rue Emmanuel-Troulet, 45130 Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire
A l’occasion des Journées du patrimoine, le monde vivant des hommes et femmes artisans d’art sera à l’honneur.
©ville de Meung-sur-Loire
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