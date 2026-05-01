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Balade nature MONTREJEAU Montréjeau

Balade nature MONTREJEAU Montréjeau samedi 16 mai 2026.

Lieu : MONTREJEAU

Adresse : Lac de Montréjeau

Ville : 31210 Montréjeau

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Montréjeau

Balade nature

MONTREJEAU Lac de Montréjeau Montréjeau Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 09:30:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Balade en famille pour découvrir les petites bêtes du bord du lac et sa flore.
Possibilité de pique-nique sur place (non compris)

A partir de 5 ans
Tarif 30€ adulte et 20€/enfant
Tarif famille (à partir de 3 enfants) 20€/personne
Réservations obligatoires 05 62 99 21 30 ou reservation@neste-barousse.fr
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MONTREJEAU Lac de Montréjeau Montréjeau 31210 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 99 21 30  reservation@neste-barousse.fr

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English :

Family outing to discover the lake’s flora and fauna.
Picnic lunch available (not included)

Ages 5 and up
Price: 30€/adult and 20€/child
Family price (3 children or more): 20?/person
Reservations essential: 05 62 99 21 30 or reservation@neste-barousse.fr

L’événement Balade nature Montréjeau a été mis à jour le 2026-04-29 par OT de Neste-Barousse|CDT65

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