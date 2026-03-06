Balade nature Orchidées et autres curiosités… Parking de l’église Monts-sur-Orne

Balade nature Orchidées et autres curiosités…

Parking de l’église Les Carrières des Monts et des Sablonnettes Monts-sur-Orne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 14:30:00

fin : 2026-06-07 16:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Dans ces anciennes carrières de sable et de calcaire, découvrez des curiosités géologiques uniques et faites de surprenantes découvertes botaniques. Voyagez dans le temps, des anciennes mers tropicales aux orchidées sauvages !

Dès 8 ans.

Chaussures de marche conseillées. .

Parking de l’église Les Carrières des Monts et des Sablonnettes Monts-sur-Orne 61150 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade nature Orchidées et autres curiosités…

L’événement Balade nature Orchidées et autres curiosités… Monts-sur-Orne a été mis à jour le 2026-03-06 par Terres d’Argentan Intercom