Balade nature & patrimoine Rendez-vous à la longère – Belz
jeudi 16 juillet 2026 · Rendez-vous à la longère - · Belz
Informations pratiques
Belz
Balade nature & patrimoine
Rendez-vous à la longère – Face à la mairie Belz Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 09:30:00
fin : 2026-07-30 12:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Balade nature & patrimoine avec Christian et Julien et Gilles
Rendez-vous le jeudi matin à la longère en face de la mairie.
Gratuit (environ 2h30)
Prévoir de bonnes chaussures et bouteille d’eau .
Rendez-vous à la longère – Face à la mairie Belz 56550 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 33 13
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English :
L’événement Balade nature & patrimoine Belz a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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