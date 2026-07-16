Balade nature & patrimoine Rendez-vous à la longère – Belz

jeudi 16 juillet 2026 · Rendez-vous à la longère - · Belz

Informations pratiques

Belz

Balade nature & patrimoine

Rendez-vous à la longère – Face à la mairie Belz Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 09:30:00

fin : 2026-07-30 12:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Balade nature & patrimoine avec Christian et Julien et Gilles

Rendez-vous le jeudi matin à la longère en face de la mairie.

Gratuit (environ 2h30)

Prévoir de bonnes chaussures et bouteille d’eau .

Rendez-vous à la longère – Face à la mairie Belz 56550 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 33 13

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English :

L’événement Balade nature & patrimoine Belz a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon