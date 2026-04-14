Balade nautique à bord de la Chaloupe Sardinière, RDV face à la Creperie des Korrigans, Le pouliguen

Balade nautique à bord de la Chaloupe Sardinière 6 – 28 août RDV face à la Creperie des Korrigans Loire-Atlantique

Inscription: 25

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-06T09:30:00+02:00 – 2026-08-06T11:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T16:45:00+02:00 – 2026-08-28T18:15:00+02:00

Située dans l’une des « plus belle baie du monde », Le Pouliguen est le lieu idéal, depuis son port, pour profiter d’une balade en mer. Soucieuse de conserver son patrimoine d’antan, c’est une balade insolite qui vous est proposée, à bord d’une réplique d’une chaloupe sardinière !

La chaloupe « Poulligwen » est une réplique d’une chaloupe sardinière de la fin du 19e siècle. Construite en 1992 pour participer au concours « Bateaux des côtes de France » à Brest et Douarnenez, elle a remporté le 5e prix de voilure et de construction dans sa catégorie. Elle est visible sur le port du Pouliguen. Un panneau explicatif se trouve à proximité.

Embarquez et découvrez les sensations d’une navigation à bord d’un vieux gréement. A travers cette balade commentée, vous découvrirez le patrimoine maritime local et aurez l’opportunité d’apprécier le littoral sous un angle de vue différent !

A partir de 8 ans.

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Située dans l’une des « plus belle baie du monde », Le Pouliguen est le lieu idéal, depuis son port, pour profiter d’une balade en mer. Soucieuse de conserver son patrimoine d’antan, c’est une balad… LOISIRS NATURE