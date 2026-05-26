Balade nocturne, les super-héroïnes de la nuit Carentoir
Balade nocturne, les super-héroïnes de la nuit Carentoir vendredi 28 août 2026.
Carentoir
Balade nocturne, les super-héroïnes de la nuit
étang du Beauché Carentoir Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
La nuit tombe, elles se réveillent. Quoi de mieux qu’une balade nocturne pour plonger dans le monde renversant des chauves-souris. Temps d’observations et d’écoute de leurs ultrasons, jeux et histoires pour mieux les connaître et les protéger… Plongez dans l’univers renversant des chauve-souris!
Au programme: découverte des espèces, observation de leurs habitats et écoute de leurs ultrasons.
À 20h30 Dès 5 ans Sur inscription (places limitées à 25 pers.) Durée 1h30
Balade animé par l’association Saute Ruisseaux .
étang du Beauché Carentoir 56910 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Balade nocturne, les super-héroïnes de la nuit Carentoir a été mis à jour le 2026-05-26 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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