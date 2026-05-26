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Balade nocturne, les super-héroïnes de la nuit Carentoir

Balade nocturne, les super-héroïnes de la nuit Carentoir vendredi 28 août 2026.

Adresse : étang du Beauché

Ville : 56910 Carentoir

Département : Morbihan

Début : vendredi 28 août 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Tarif :

Carentoir

Balade nocturne, les super-héroïnes de la nuit

étang du Beauché Carentoir Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

La nuit tombe, elles se réveillent. Quoi de mieux qu’une balade nocturne pour plonger dans le monde renversant des chauves-souris. Temps d’observations et d’écoute de leurs ultrasons, jeux et histoires pour mieux les connaître et les protéger… Plongez dans l’univers renversant des chauve-souris!

Au programme: découverte des espèces, observation de leurs habitats et écoute de leurs ultrasons.

À 20h30 Dès 5 ans Sur inscription (places limitées à 25 pers.) Durée 1h30
Balade animé par l’association Saute Ruisseaux   .

étang du Beauché Carentoir 56910 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Balade nocturne, les super-héroïnes de la nuit Carentoir a été mis à jour le 2026-05-26 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

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