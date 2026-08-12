Cinéma Plein Air Stade municipal Carentoir

Informations pratiques

Carentoir

Cinéma Plein Air

Stade municipal Rue du Bois Vert Carentoir Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 20:00:00

fin : 2026-09-04 23:00:00

Date(s) :

2026-09-04

Le Pays de la Gacilly Handball vous donne rendez-vous pour lancer officiellement cette nouvelle saison autour d’une soirée conviviale, sportive et familiale !

Vendredi 4 septembre

Stade municipal de Carentoir

Ouverture des portes à 20h00

Projection de MUFASA LE ROI LION vers 21h30

ENTRÉE GRATUITE !

Au programme

Animations sportives

Jeux et défis pour petits et grands

Buvette & restauration rapide

Friandises sur place

Cinéma plein air sous les étoiles

Et surtout… un beau moment pour lancer ensemble la saison du Pays de la Gacilly Handball !

Une belle occasion de venir découvrir le club, rencontrer nos licenciés, échanger avec les bénévoles et partager un moment tous ensemble après le Forum des Associations de Carentoir.

N’hésitez pas à apporter vos plaids et coussins pour profiter confortablement de la séance !

Que vous soyez licencié, futur licencié, parent, supporter ou simplement curieux VENEZ NOMBREUX ! C est GRATUIT ET OUVERT A TOUS !

Une nouvelle saison commence… et elle promet d’être belle !

#PaysDeLaGacillyHandball #PLGHandball #Carentoir #Handball #RentréeSportive #NouvelleSaison #CinémaPleinAir #Mufasa #VieDuClub #TousAuHandball .

Stade municipal Rue du Bois Vert Carentoir 56910 Morbihan Bretagne +33 6 22 03 06 64

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English :

L’événement Cinéma Plein Air Carentoir a été mis à jour le 2026-08-12 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande