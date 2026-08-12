Cinéma Plein Air Stade municipal Carentoir
vendredi 4 septembre 2026 · Stade municipal · Carentoir
Informations pratiques
Carentoir
Cinéma Plein Air
Stade municipal Rue du Bois Vert Carentoir Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 20:00:00
fin : 2026-09-04 23:00:00
Date(s) :
2026-09-04
Le Pays de la Gacilly Handball vous donne rendez-vous pour lancer officiellement cette nouvelle saison autour d’une soirée conviviale, sportive et familiale !
Vendredi 4 septembre
Stade municipal de Carentoir
Ouverture des portes à 20h00
Projection de MUFASA LE ROI LION vers 21h30
ENTRÉE GRATUITE !
Au programme
Animations sportives
Jeux et défis pour petits et grands
Buvette & restauration rapide
Friandises sur place
Cinéma plein air sous les étoiles
Et surtout… un beau moment pour lancer ensemble la saison du Pays de la Gacilly Handball !
Une belle occasion de venir découvrir le club, rencontrer nos licenciés, échanger avec les bénévoles et partager un moment tous ensemble après le Forum des Associations de Carentoir.
N’hésitez pas à apporter vos plaids et coussins pour profiter confortablement de la séance !
Que vous soyez licencié, futur licencié, parent, supporter ou simplement curieux VENEZ NOMBREUX ! C est GRATUIT ET OUVERT A TOUS !
Une nouvelle saison commence… et elle promet d’être belle !
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Stade municipal Rue du Bois Vert Carentoir 56910 Morbihan Bretagne +33 6 22 03 06 64
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English :
L’événement Cinéma Plein Air Carentoir a été mis à jour le 2026-08-12 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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