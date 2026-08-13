UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Carentoir

Vide-Grenier en musique salle polyvalente Carentoir

dimanche 6 septembre 2026 · salle polyvalente · Carentoir

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
salle polyvalente
Adresse
2 rue du Bois Vert
Ville
56910 Carentoir
Département
Morbihan
Tarif

Carentoir

Vide-Grenier en musique

salle polyvalente 2 rue du Bois Vert Carentoir Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 09:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :
2026-09-06

8ème Vide-grenier en musique qui se tiendra le dimanche 6 septembre 2026 à la Salle du Bois Vert de Carentoir, de 9h00 à 18h00.
Au programme
Vente par exposants amateurs et professionnels vinyles, CD, DVD, instruments, matériel, livres, créations artistiques, jeux…
Déballages et petite brocante
Concerts gratuits tout au long de la journée
• Scène ouverte montez sur scène et partagez votre passion !

• Restauration et buvette assurées

• Entrée gratuite   .

salle polyvalente 2 rue du Bois Vert Carentoir 56910 Morbihan Bretagne +33 7 68 40 44 62 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide-Grenier en musique Carentoir a été mis à jour le 2026-08-13 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

À voir aussi à Carentoir (Morbihan)