Vide-Grenier en musique salle polyvalente Carentoir

Informations pratiques

Carentoir

Vide-Grenier en musique

salle polyvalente 2 rue du Bois Vert Carentoir Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 09:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

8ème Vide-grenier en musique qui se tiendra le dimanche 6 septembre 2026 à la Salle du Bois Vert de Carentoir, de 9h00 à 18h00.

Au programme

Vente par exposants amateurs et professionnels vinyles, CD, DVD, instruments, matériel, livres, créations artistiques, jeux…

Déballages et petite brocante

Concerts gratuits tout au long de la journée

• Scène ouverte montez sur scène et partagez votre passion !

• Restauration et buvette assurées

• Entrée gratuite .

salle polyvalente 2 rue du Bois Vert Carentoir 56910 Morbihan Bretagne +33 7 68 40 44 62

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English :

L’événement Vide-Grenier en musique Carentoir a été mis à jour le 2026-08-13 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande