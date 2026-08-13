Vide-Grenier en musique salle polyvalente Carentoir
dimanche 6 septembre 2026 · salle polyvalente · Carentoir
Informations pratiques
Carentoir
Vide-Grenier en musique
salle polyvalente 2 rue du Bois Vert Carentoir Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 09:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
8ème Vide-grenier en musique qui se tiendra le dimanche 6 septembre 2026 à la Salle du Bois Vert de Carentoir, de 9h00 à 18h00.
Au programme
Vente par exposants amateurs et professionnels vinyles, CD, DVD, instruments, matériel, livres, créations artistiques, jeux…
Déballages et petite brocante
Concerts gratuits tout au long de la journée
• Scène ouverte montez sur scène et partagez votre passion !
• Restauration et buvette assurées
• Entrée gratuite .
salle polyvalente 2 rue du Bois Vert Carentoir 56910 Morbihan Bretagne +33 7 68 40 44 62
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English :
L’événement Vide-Grenier en musique Carentoir a été mis à jour le 2026-08-13 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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