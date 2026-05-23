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Balade nocturne théâtralisée Saint-Sauveur-le-Vicomte

Balade nocturne théâtralisée Saint-Sauveur-le-Vicomte

Balade nocturne théâtralisée Saint-Sauveur-le-Vicomte vendredi 29 mai 2026.

Adresse : Cour du château

Ville : 50390 Saint-Sauveur-le-Vicomte

Département : Manche

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Saint-Sauveur-le-Vicomte

Balade nocturne théâtralisée

Cour du château Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 21:00:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

À la nuit tombée, partez pour une balade nocturne théâtralisée dans les rues de Saint-Sauveur-le-Vicomte, illuminées pour l’occasion. Au fil des rues, ce parcours invite à un voyage à travers l’histoire des femmes, de leurs rôles visibles ou oubliés, racontés entre patrimoine, théâtre et lumière.
Balade réalisée à l’occasion de Pierres en Lumières.
Sans inscription.   .

Cour du château Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 41 64 03  louiseread@sslv.fr

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English : Balade nocturne théâtralisée

L’événement Balade nocturne théâtralisée Saint-Sauveur-le-Vicomte a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin

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