Balade ornithologique ARPENTER LE QUARTIER À L’AFFÛT DES OISEAUX, Villa Freundler, Genève

Balade ornithologique

ARPENTER LE QUARTIER À L’AFFÛT DES OISEAUX Mercredi 3 juin, 14h00 Villa Freundler

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00

Arpenter le quartier à l’affût des oiseaux de Plainpalais

BiodiversCité PLainPaLais

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Le Collectif BiodiversCité PLainPaLais

Vous invite à parcourir le quartier

En compagnie de Laurent Vallotton

biologiste et ornithologue

MHN

MERCREDI 3 JUIN de 14h00 à 17h00

Arpenter le quartier à l’affût des oiseaux de Plainpalais

Nous vous invitons à une balade pour découvrir un Plainpalais différent

à travers la présence discrète de ses oiseaux

En portant attention à leurs déplacements, à leurs routes migratoires et aux liens qu’ils tissent avec le territoire, nous explorerons les lignes invisibles du vivant.

Et si Plainpalais devenait un territoire d’observation ?

Entre cours d’eau, couloirs de migration et paysages urbains

Cette promenade propose d’arpenter le quartier à la rencontre et à l’écoute de ces oiseaux.

Un moment pour ralentir, regarder autrement et contribuer à une carte des voyageurs ailés à Plainpalais.

Observer le vivant, c’est aussi interroger notre manière de faire place, de coexister, de partager un même sol,

d’habiter la ville…

Pour explorer des pistes et cheminer ensemble…

Ci-dessous quelques liens pour se renseigner

https://www.rts.ch/play/tv/passe-moi-les-jumelles/video/ou-sont-passes-les-oiseaux?urn=urn:rts:video:12138463

https://www.rts.ch/play/tv/couleurs-locales/video/entretien-avec-laurent-vallotton-biologiste-et-adjoint-scientifique-?urn=urn:rts:video:11664346

https://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/

Mercredi 3 juin

De 14h00 à 17h00

RDV : Villa Freundler Place de Saint -François 4 -1205 Genève

✍️ Inscription conseillée (places limitées)

https://framaforms.org/cycle-biodiverscite-plainpalais-1664450451

Entrée libre

A prévoir : Chaussures confortables, vêtements adaptés la météo, bouteille d’eau

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BienvenuEXs à toutEXs !

Le Collectif BiodiversCité

Villa Freundler Passage de Saint-François 4, 1205 Genève Genève 1205 [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/cycle-biodiverscite-plainpalais-1664450451 »}] [{« link »: « https://www.rts.ch/play/tv/passe-moi-les-jumelles/video/ou-sont-passes-les-oiseaux?urn=urn:rts:video:12138463 »}, {« link »: « https://www.rts.ch/play/tv/couleurs-locales/video/entretien-avec-laurent-vallotton-biologiste-et-adjoint-scientifique-?urn=urn:rts:video:11664346 »}, {« link »: « https://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/ »}, {« link »: « https://framaforms.org/cycle-biodiverscite-plainpalais-1664450451 »}] /plan-ville/salles-polyvalentes-quartier/villa-freundler/

Le Collectif BiodiversCité PLainPaLais invite à parcourir le quartier en compagnie de Laurent Vallotton, biologiste et ornithologue du MHN Mercredi 3 Juin Entre rivière et rues, à travers PLainPaLais.

RAFRAF