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Balade ornithologique Loisirs en gare Guiscriff

Balade ornithologique Loisirs en gare Guiscriff samedi 23 mai 2026.

Lieu : Loisirs en gare

Adresse : 117 Rue de la Gare

Ville : 56560 Guiscriff

Département : Morbihan

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Guiscriff

Balade ornithologique

Loisirs en gare 117 Rue de la Gare Guiscriff Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Découverte des oiseaux, écoute des chants et observation en pleine nature, guidée par Philippe Vouadec. Ouvert à tous. Venez nombreux ! Sur inscription.   .

Loisirs en gare 117 Rue de la Gare Guiscriff 56560 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 15 80 

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English :

L’événement Balade ornithologique Guiscriff a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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