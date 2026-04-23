Balade ornithologique Loisirs en gare Guiscriff
Balade ornithologique Loisirs en gare Guiscriff samedi 23 mai 2026.
Guiscriff
Balade ornithologique
Loisirs en gare 117 Rue de la Gare Guiscriff Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-23 12:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Découverte des oiseaux, écoute des chants et observation en pleine nature, guidée par Philippe Vouadec. Ouvert à tous. Venez nombreux ! Sur inscription. .
Loisirs en gare 117 Rue de la Gare Guiscriff 56560 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 15 80
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English :
L’événement Balade ornithologique Guiscriff a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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