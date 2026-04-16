Balade ornithologique Loisirs en gare Guiscriff

Guiscriff

Balade ornithologique

Loisirs en gare de Guiscriff 117 Rue de la Gare Guiscriff Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Au programme découverte des oiseaux, écoute des chants et observation en pleine nature.

Rejoignez-nous pour une balade ornithologique guidée par Philippe Vouadec !

Départ à 9h00

Gare de Guiscriff

️ Gratuit sur inscription

‍ ‍ ‍ Ouvert à toute la famille .

Loisirs en gare de Guiscriff 117 Rue de la Gare Guiscriff 56560 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 15 80

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English :

L’événement Balade ornithologique Guiscriff a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan