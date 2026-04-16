Balade ornithologique Loisirs en gare Guiscriff
Balade ornithologique Loisirs en gare Guiscriff samedi 23 mai 2026.
Guiscriff
Balade ornithologique
Loisirs en gare de Guiscriff 117 Rue de la Gare Guiscriff Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Au programme découverte des oiseaux, écoute des chants et observation en pleine nature.
Rejoignez-nous pour une balade ornithologique guidée par Philippe Vouadec !
Départ à 9h00
Gare de Guiscriff
️ Gratuit sur inscription
Ouvert à toute la famille .
Loisirs en gare de Guiscriff 117 Rue de la Gare Guiscriff 56560 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 15 80
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English :
L’événement Balade ornithologique Guiscriff a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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