Locmariaquer

Balade ornithologique, les oiseaux nicheurs et Cie

terrain des sports Locmariaquer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 09:20:00

fin : 2026-05-16 11:20:00

Date(s) :

2026-05-16

Balade ornithologique avec Yves Le Cam, photographe naturaliste.

Départ 8h45 depuis le parking du terrain des sports.

Participation 2€

Durée 2h

Prévoir jumelles et bonnes chaussures .

terrain des sports Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 32 64

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English :

L’événement Balade ornithologique, les oiseaux nicheurs et Cie Locmariaquer a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon