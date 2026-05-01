Balade ornithologique, les oiseaux nicheurs et Cie Locmariaquer
Balade ornithologique, les oiseaux nicheurs et Cie Locmariaquer samedi 16 mai 2026.
Locmariaquer
Balade ornithologique, les oiseaux nicheurs et Cie
terrain des sports Locmariaquer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 09:20:00
fin : 2026-05-16 11:20:00
Date(s) :
2026-05-16
Balade ornithologique avec Yves Le Cam, photographe naturaliste.
Départ 8h45 depuis le parking du terrain des sports.
Participation 2€
Durée 2h
Prévoir jumelles et bonnes chaussures .
terrain des sports Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 32 64
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English :
L’événement Balade ornithologique, les oiseaux nicheurs et Cie Locmariaquer a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon