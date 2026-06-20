Stosswihr

Balade pastorale la balade des Prenzières

col de la schlucht col de la schlucht Stosswihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08 17:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Pour célébrer l’année internationale du pastoralisme, le Parc vous invite à une balade de découverte des prairies et des modes d’élevage de notre massif.

Pour célébrer l’année internationale du pastoralisme, le Parc vous invite à une balade de découverte des prairies et des modes d’élevage de notre massif.

Au départ de la ferme-auberge des Prenzières, accompagnés par accompagnateur en montagne, vous plongerez dans l’univers passionnant des prairies. La balade empruntera des sentiers balisés par le Club Vosgien, avec une distance et un dénivelé modéré l’objectif principal réside dans la compréhension fine de ce que les participants ressentent, avec leurs 5 sens ! Après l’effort, le réconfort la balade suivie d’une dégustation de produits de la ferme et surtout, d’une discussion avec l’éleveur pour mieux comprendre les particularités du pastoralisme du massif des Vosges.

Distance entre 3 et 5 km de 100 à 200 m de dénivelé

Contact au point d’accueil du Col de la Schlucht 03 89 77 90 30 schlucht@parc-ballons-vosges.fr .

col de la schlucht col de la schlucht Stosswihr 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 90 30 schlucht@parc-ballons-vosges.fr

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English :

To celebrate the International Year of Pastoralism, the Park invites you to a walk to explore the meadows and livestock-raising practices of our mountain range.

L’événement Balade pastorale la balade des Prenzières Stosswihr a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de tourisme de la vallée de Munster