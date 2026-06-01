Fête l’été sur le col de la Schlucht Stosswihr dimanche 21 juin 2026.

Stosswihr

Fête l’été sur le col de la Schlucht

col de la schlucht Stosswihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-07-12 21:00:00

Date(s) :

2026-06-21 2026-07-12 2026-08-15

Venez profiter tout l’été au col de la Schlucht de concerts avec l’une des plus belles vues de la vallée et laissez-vous porter par la musique dans une ambiance vibrante et estivale.

Fêtez l’été au sommet du Col de la Schlucht !

Cet été, profitez d’une ambiance conviviale et festive dans un cadre exceptionnel au cœur du Massif Vosgien !

La Maison Crêperie-Bar-Hôtel vous invite à trois rendez-vous musicaux incontournables avec vue imprenable sur les montagnes et coucher de soleil garanti

21 juin laissez-vous séduire par les sonorités jazz, pop, lounge et house d’Andreas Sax.

12 juillet découvrez le duo Stras. Duo, accompagné d’un saxophoniste, pour un voyage musical entre pop, jazz et rythmes latinos.

15 août vibrez au son du DJ Tekmat avec ses sets chill, électro et deep-house.

Au programme musique live, DJ set, cocktails rafraîchissants, crêp’ tapas gourmandes et une atmosphère unique pour partager un moment entre amis, en famille ou en amoureux.

Pensez à réserver votre place et venez célébrer l’été dans l’un des plus beaux panoramas de la Vallée de Munster ! .

col de la schlucht Stosswihr 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 04 06 reservationlamaison@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy summer concerts on the Col de la Schlucht with one of the most beautiful views in the valley, and let yourself be carried away by the music in a vibrant, summery atmosphere.

L’événement Fête l’été sur le col de la Schlucht Stosswihr a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme de la vallée de Munster