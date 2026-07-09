Faune et flore de la Réserve naturelle du Frankenthal Missheimle Stosswihr

Informations pratiques

Stosswihr

Faune et flore de la Réserve naturelle du Frankenthal Missheimle

Col de La Schlucht Stosswihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-12 14:00:00

fin : 2026-08-12 16:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Découverte de la faune et de la flore de la Réserve naturelle avec Emmanuelle Hans, conservatrice de la Réserve naturelle. Au programme observation et émerveillement….

Découverte de la faune et de la flore de la Réserve naturelle avec Emmanuelle Hans, conservatrice de la Réserve naturelle. Au programme observation et émerveillement….

Dans le cadre de la programmation estivale 2026 du Tétras 1139 au Col de la Schlucht organisée par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges.

Inscriptions, renseignements et horaires d’ouverture de l’accueil du public

Accueil au Tétras 1139 Col de la Schlucht

Horaires variables selon la saison. Ouvert pendant toutes les vacances scolaires.

03 89 77 90 30 / schlucht@parc-ballons-vosges.fr

https://www.parc-ballons-vosges.fr/

Promenade découverte des plantes sauvages autour du Valtin

Jeudi 13 août 15h 500m / 1h30 / +20m

Gratuit sur inscription / Lieu de départ communiqué lors de l’inscription

Balade accompagnée: 4 km / 2h30 / +150m Gratuit sur inscription / Lieu de départ communiqué lors de l’inscription

Visite d’un jardin de producteur de plantes médicinales et de la boutique avec dégustation

Dans le cadre de la programmation estivale 2026 du Tétras 1139 au Col de la Schlucht organisée par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges. .

Col de La Schlucht Stosswihr 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 90 30 schlucht@parc-ballons-vosges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the flora and fauna of the Nature Reserve with Emmanuelle Hans, the Nature Reserve’s curator. On the agenda: observation and wonder…

L’événement Faune et flore de la Réserve naturelle du Frankenthal Missheimle Stosswihr a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme de la vallée de Munster