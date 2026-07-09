Faune et flore de la Réserve naturelle du Frankenthal Missheimle Stosswihr
mercredi 12 août 2026 · Stosswihr
Informations pratiques
Stosswihr
Faune et flore de la Réserve naturelle du Frankenthal Missheimle
Col de La Schlucht Stosswihr Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-12 14:00:00
fin : 2026-08-12 16:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Découverte de la faune et de la flore de la Réserve naturelle avec Emmanuelle Hans, conservatrice de la Réserve naturelle. Au programme observation et émerveillement….
Découverte de la faune et de la flore de la Réserve naturelle avec Emmanuelle Hans, conservatrice de la Réserve naturelle. Au programme observation et émerveillement….
Dans le cadre de la programmation estivale 2026 du Tétras 1139 au Col de la Schlucht organisée par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges.
Inscriptions, renseignements et horaires d’ouverture de l’accueil du public
Accueil au Tétras 1139 Col de la Schlucht
Horaires variables selon la saison. Ouvert pendant toutes les vacances scolaires.
03 89 77 90 30 / schlucht@parc-ballons-vosges.fr
https://www.parc-ballons-vosges.fr/
Promenade découverte des plantes sauvages autour du Valtin
Jeudi 13 août 15h 500m / 1h30 / +20m
Gratuit sur inscription / Lieu de départ communiqué lors de l’inscription
Balade accompagnée: 4 km / 2h30 / +150m Gratuit sur inscription / Lieu de départ communiqué lors de l’inscription
Visite d’un jardin de producteur de plantes médicinales et de la boutique avec dégustation
Dans le cadre de la programmation estivale 2026 du Tétras 1139 au Col de la Schlucht organisée par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges. .
Col de La Schlucht Stosswihr 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 90 30 schlucht@parc-ballons-vosges.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the flora and fauna of the Nature Reserve with Emmanuelle Hans, the Nature Reserve’s curator. On the agenda: observation and wonder…
L’événement Faune et flore de la Réserve naturelle du Frankenthal Missheimle Stosswihr a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme de la vallée de Munster
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