Faune et flore remarquable des hautes chaumes Stosswihr

Informations pratiques

Stosswihr

Faune et flore remarquable des hautes chaumes

Col de La Schlucht Stosswihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-19 14:00:00

fin : 2026-08-19 17:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Découverte de la collection de plantes des chaumes du Jardin d’Altitude du Haut Chitelet, suivie d’une balade pour observer la faune et la flore de la chaume Charlemagne. Avec le médiateur scientifique du jardin et Fabien Dupont, chargé de mission Natura 2000 au Parc naturel régional des Ballons des Vosges.

Découverte de la collection de plantes des chaumes du Jardin d’Altitude du Haut Chitelet, suivie d’une balade pour observer la faune et la flore de la chaume Charlemagne. Avec le médiateur scientifique du jardin et Fabien Dupont, chargé de mission Natura 2000 au Parc naturel régional des Ballons des Vosges.

Dans le cadre de la programmation estivale 2026 du Tétras 1139 au Col de la Schlucht organisée par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges.

Balade accompagnée: 1,5 km / 3h / +100 m Gratuit sur inscription / Lieu de départ communiqué lors de l’inscription

Chiens non acceptés

Inscriptions, renseignements et horaires d’ouverture de l’accueil du public

Accueil au Tétras 1139 Col de la Schlucht

Horaires variables selon la saison. Ouvert pendant toutes les vacances scolaires.

03 89 77 90 30 / schlucht@parc-ballons-vosges.fr

https://www.parc-ballons-vosges.fr/ .

Col de La Schlucht Stosswihr 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 90 30 schlucht@parc-ballons-vosges.fr

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English :

A tour of the plant collection in the grasslands of the Haut Chitelet High-Altitude Garden, followed by a walk to observe the flora and fauna of the Charlemagne grassland. With the garden’s science educator and Fabien Dupont, Natura 2000 project manager at the Ballons des Vosges Regional Nature Park.%A0

L’événement Faune et flore remarquable des hautes chaumes Stosswihr a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme de la vallée de Munster