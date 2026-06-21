Informations pratiques

Stosswihr

Club Vosgien Le sentier des Kritter

Place de la salle des fêtes Stosswihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-11 14:30:00

fin : 2026-08-11 17:30:00

Date(s) :

2026-08-11

3 heures de marche, 4 km, 110 m de dénivelé, facile (1/5).

Mardi 11 août 2026 le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une balade sur LE SENTIER DES KRITTER, qui offre un très beau panorama sur toute la Petite Vallée.

Départ à 14 h 30 place de la salle des fêtes de Stosswihr (attention ce n’est pas la gare de Munster comme d’habitude !), 3 heures de marche, 4 km, 110 m de dénivelé, facile (1/5). Guide Claude SYREN tel 07 70 90 71 44 claude.syren57@gmail.com

Pour les non membres d’un Club Vosgien une participation de 5€ est demandée pour l’assurance, 2€ pour les moins de 12 ans. 0 .

Place de la salle des fêtes Stosswihr 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 7 70 90 71 44 claude.syren@orange.fr

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English :

3-hour hike, 4 km, 110 m elevation gain, easy (1/5).

L’événement Club Vosgien Le sentier des Kritter Stosswihr a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme de la vallée de Munster