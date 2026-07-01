Informations pratiques

Stosswihr

La balade du Col de la Schlucht

Col de La Schlucht Stosswihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-19 14:30:00

fin : 2026-08-23 15:30:00

Date(s) :

2026-07-19 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23

Découverte de l’histoire du Col de la Schlucht par une observation extérieure suivie d’une visite de l’espace de Découverte Schlucht 1139. Avec un médiateur du Département des Vosges.

Balade accompagnée: 500 m / 1h / +50m Gratuit sur inscription / Lieu de départ communiqué lors de l’inscription

Découverte de l’histoire du Col de la Schlucht par une observation extérieure suivie d’une visite de l’espace de Découverte Schlucht 1139. Avec un médiateur du Département des Vosges.

Dans le cadre de la programmation estivale 2026 du Tétras 1139 au Col de la Schlucht organisée par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges.

Inscriptions, renseignements et horaires d’ouverture de l’accueil du public

Accueil au Tétras 1139 Col de la Schlucht

Horaires variables selon la saison. Ouvert pendant toutes les vacances scolaires.

03 89 77 90 30 / schlucht@parc-ballons-vosges.fr

https://www.parc-ballons-vosges.fr/ .

Col de La Schlucht Stosswihr 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 90 30 schlucht@parc-ballons-vosges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Learn about the history of the Col de la Schlucht through an outdoor observation session followed by a tour of the Schlucht 1139 Discovery Center. With a guide from the Vosges Department.

L’événement La balade du Col de la Schlucht Stosswihr a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de tourisme de la vallée de Munster