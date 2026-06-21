À la découverte du col de la Schlucht, son histoire, son patrimoine naturel Stosswihr mardi 28 juillet 2026.

Stosswihr

À la découverte du col de la Schlucht, son histoire, son patrimoine naturel

Col de La Schlucht Stosswihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-28 14:30:00

fin : 2026-07-28 15:30:00

Date(s) :

2026-07-28

Visite du col de la Schlucht et découverte de de son histoire et de ses patrimoines naturels. Avec Isabelle Colin et Eva Ledecky du Parc naturel régional des Ballons des Vosges.

Balade accompagnée: 1km / 1h / +50m Gratuit sur inscription / Lieu de départ communiqué lors de l’inscription

Visite du col de la Schlucht et découverte de de son histoire et de ses patrimoines naturels. Avec Isabelle Colin et Eva Ledecky du Parc naturel régional des Ballons des Vosges.

Dans le cadre de la programmation estivale 2026 du Tétras 1139 au Col de la Schlucht organisée par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges.

Inscriptions, renseignements et horaires d’ouverture de l’accueil du public

Accueil au Tétras 1139 Col de la Schlucht

Horaires variables selon la saison. Ouvert pendant toutes les vacances scolaires.

03 89 77 90 30 / schlucht@parc-ballons-vosges.fr

https://www.parc-ballons-vosges.fr/ .

Col de La Schlucht Stosswihr 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 90 30 schlucht@parc-ballons-vosges.fr

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English :

A tour of the Col de la Schlucht to explore its history and natural heritage. With Isabelle Colin and Eva Ledecky from the Ballons des Vosges Regional Nature Park.

L’événement À la découverte du col de la Schlucht, son histoire, son patrimoine naturel Stosswihr a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme de la vallée de Munster