Informations pratiques

Stosswihr

Promenade découverte des plantes sauvages autour du Valtin

Col de La Schlucht Stosswihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-16 15:00:00

fin : 2026-07-16 16:30:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13

Visite d’un jardin de producteur de plantes médicinales et de la boutique avec dégustation

Balade accompagnée: 500m / 1h30 / +20m Gratuit sur inscription / Lieu de départ communiqué lors de l’inscription

Visite d’un jardin de producteur de plantes médicinales et de la boutique avec dégustation

Dans le cadre de la programmation estivale 2026 du Tétras 1139 au Col de la Schlucht organisée par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges.

Inscriptions, renseignements et horaires d’ouverture de l’accueil du public

Accueil au Tétras 1139 Col de la Schlucht

Horaires variables selon la saison. Ouvert pendant toutes les vacances scolaires.

03 89 77 90 30 / schlucht@parc-ballons-vosges.fr

https://www.parc-ballons-vosges.fr/ .

Col de La Schlucht Stosswihr 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 90 30 schlucht@parc-ballons-vosges.fr

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English :

Tour of a medicinal plant farm and its shop, including a tasting

L’événement Promenade découverte des plantes sauvages autour du Valtin Stosswihr a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme de la vallée de Munster