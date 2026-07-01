Promenade découverte des plantes sauvages autour du Valtin Stosswihr
jeudi 16 juillet 2026 · Stosswihr
Informations pratiques
Stosswihr
Promenade découverte des plantes sauvages autour du Valtin
Col de La Schlucht Stosswihr Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-16 15:00:00
fin : 2026-07-16 16:30:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13
Visite d’un jardin de producteur de plantes médicinales et de la boutique avec dégustation
Balade accompagnée: 500m / 1h30 / +20m Gratuit sur inscription / Lieu de départ communiqué lors de l’inscription
Visite d’un jardin de producteur de plantes médicinales et de la boutique avec dégustation
Dans le cadre de la programmation estivale 2026 du Tétras 1139 au Col de la Schlucht organisée par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges.
Inscriptions, renseignements et horaires d’ouverture de l’accueil du public
Accueil au Tétras 1139 Col de la Schlucht
Horaires variables selon la saison. Ouvert pendant toutes les vacances scolaires.
03 89 77 90 30 / schlucht@parc-ballons-vosges.fr
https://www.parc-ballons-vosges.fr/ .
Col de La Schlucht Stosswihr 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 90 30 schlucht@parc-ballons-vosges.fr
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English :
Tour of a medicinal plant farm and its shop, including a tasting
L’événement Promenade découverte des plantes sauvages autour du Valtin Stosswihr a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme de la vallée de Munster
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