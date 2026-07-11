Balade pastorale la balade du Markstein Stosswihr
vendredi 7 août 2026 · Stosswihr
Informations pratiques
Stosswihr
Balade pastorale la balade du Markstein
Col de la Schlucht Stosswihr Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-07 14:00:00
fin : 2026-08-07 17:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Pour célébrer l’année internationale du pastoralisme, le Parc vous invite à une balade de découverte des prairies et des modes d’élevage de notre massif. Accompagnés par accompagnateur en montagne, vous plongerez dans l’univers passionnant des prairies. La balade empruntera des sentiers balisés par le Club Vosgien, avec une distance et un dénivelé modéré l’objectif principal réside dans la compréhension fine de ce que les participants ressentent, avec leurs 5 sens ! Après l’effort, le réconfort la balade suivie d’une dégustation de produits de la ferme et surtout, d’une discussion avec l’éleveur pour mieux comprendre les particularités du pastoralisme du massif des Vosges.
Distance entre 3 et 5 km de 100 à 200 m de dénivelé
Contact au point d’accueil du Col de la Schlucht 03 89 77 90 30 schlucht@parc-ballons-vosges.fr .
Col de la Schlucht Stosswihr 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 90 30 schlucht@parc-ballons-vosges.fr
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English :
L’événement Balade pastorale la balade du Markstein Stosswihr a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de tourisme de la vallée de Munster
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