Balade patrimoine à Scorbé-Clairvaux Parking du Donjon du Haut-Clairvaux Scorbé-Clairvaux

Scorbé-Clairvaux

Balade patrimoine à Scorbé-Clairvaux

Parking du Donjon du Haut-Clairvaux Chemin du Donjon Scorbé-Clairvaux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-10 21:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Explorez pendant 2h, accompagnés par un guide passionné, le patrimoine bâti et paysager de notre commune à la lumière du soir. Le parcours, sera rythmé par des pauses commentées.

La soirée se terminera par deux visites flash 15 minutes dans un donjon et 15 minutes dans une champignonnière.

Une expérience conviviale et enrichissante pour toute la famille.

Un pot de l’amitié avec des produits locaux vous sera offert.

Possibilité de pique-niquer sur place après la balade .

Parking du Donjon du Haut-Clairvaux Chemin du Donjon Scorbé-Clairvaux 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Balade patrimoine à Scorbé-Clairvaux

L’événement Balade patrimoine à Scorbé-Clairvaux Scorbé-Clairvaux a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne