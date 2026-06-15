Les secrets de la champignonnière Champignonnière Champis Clairvalois Scorbé-Clairvaux
Les secrets de la champignonnière Champignonnière Champis Clairvalois Scorbé-Clairvaux mercredi 12 août 2026.
Scorbé-Clairvaux
Les secrets de la champignonnière
Champignonnière Champis Clairvalois 9 bis rue de la Tour Scorbé-Clairvaux Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:30:00
fin : 2026-08-12 16:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Au cœur de Scorbé-Clairvaux, la champignonnière Les Champis Clairvalois vous ouvre ses portes pour une visite pleine de surprises, entre tradition, nature et passion. Laissez-vous guider de cave en cave dans une ambiance chaleureuse. Découvrez les secrets de culture des champignons bruns de Paris, pleurotes et shiitakés, ainsi qu’une gamme de champignons transformés prêts à savourer ? .
Champignonnière Champis Clairvalois 9 bis rue de la Tour Scorbé-Clairvaux 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47 contact@tourisme-chatellerault.fr
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L’événement Les secrets de la champignonnière Scorbé-Clairvaux a été mis à jour le 2026-06-15 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne