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Créations textiles et linogravure exposition Médiathèque L’arche des mots Scorbé-Clairvaux

mardi 6 octobre 2026 · Médiathèque L'arche des mots · Scorbé-Clairvaux

Créations textiles et linogravure exposition Médiathèque L’arche des mots Scorbé-Clairvaux

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque L'arche des mots
Adresse
2 place de la mairie
Ville
86140 Scorbé-Clairvaux
Département
Vienne
Tarif

Scorbé-Clairvaux

Créations textiles et linogravure exposition

Médiathèque L’arche des mots 2 place de la mairie Scorbé-Clairvaux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 10:00:00
fin : 2026-10-17 12:00:00

Date(s) :
2026-10-06 2026-10-07 2026-10-09 2026-10-10 2026-10-13 2026-10-14 2026-10-16 2026-10-17 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-23 2026-10-24

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Médiathèque L’arche des mots 2 place de la mairie Scorbé-Clairvaux 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 93 54 84  mediatheque.scorbe-clairvaux@grand-chatellerault.fr

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English : Créations textiles et linogravure exposition

L’événement Créations textiles et linogravure exposition Scorbé-Clairvaux a été mis à jour le 2026-06-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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