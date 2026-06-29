Créations textiles et linogravure exposition Médiathèque L’arche des mots Scorbé-Clairvaux
mardi 6 octobre 2026 · Médiathèque L'arche des mots · Scorbé-Clairvaux
Informations pratiques
Scorbé-Clairvaux
Créations textiles et linogravure exposition
Médiathèque L’arche des mots 2 place de la mairie Scorbé-Clairvaux Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 10:00:00
fin : 2026-10-17 12:00:00
Date(s) :
2026-10-06 2026-10-07 2026-10-09 2026-10-10 2026-10-13 2026-10-14 2026-10-16 2026-10-17 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-23 2026-10-24
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Médiathèque L’arche des mots 2 place de la mairie Scorbé-Clairvaux 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 93 54 84 mediatheque.scorbe-clairvaux@grand-chatellerault.fr
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English : Créations textiles et linogravure exposition
L’événement Créations textiles et linogravure exposition Scorbé-Clairvaux a été mis à jour le 2026-06-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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