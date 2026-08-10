De fil en aiguille Médiathèque L’arche des mots Scorbé-Clairvaux

Informations pratiques

Scorbé-Clairvaux

De fil en aiguille

Médiathèque L’arche des mots 2 place de la mairie Scorbé-Clairvaux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 15:00:00

fin : 2026-11-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18 2026-09-25 2026-10-02 2026-10-09 2026-10-16 2026-10-23 2026-10-30 2026-11-06 2026-11-13 2026-11-20 2026-11-27 2026-12-04 2026-12-11 2026-12-18

.

Médiathèque L’arche des mots 2 place de la mairie Scorbé-Clairvaux 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 93 54 84 mediatheque.scorbe@grand-chatelleraul.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : De fil en aiguille

L’événement De fil en aiguille Scorbé-Clairvaux a été mis à jour le 2026-08-07 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne