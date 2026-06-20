Église Accueillante à Scorbé-Clairvaux Église Saint-Hilaire Scorbé-Clairvaux
Église Accueillante à Scorbé-Clairvaux Église Saint-Hilaire Scorbé-Clairvaux samedi 22 août 2026.
Scorbé-Clairvaux
Église Accueillante à Scorbé-Clairvaux
Église Saint-Hilaire 1 Place de l’Église Scorbé-Clairvaux Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22 20:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Les églises accueillantes se déroulent en deux temps, une visite guidée suivie du concert pour terminer par un moment convivial.
À 19h **Visite guidée** de l’Église Saint-Hilaire .
Église Saint-Hilaire 1 Place de l’Église Scorbé-Clairvaux 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Église Accueillante à Scorbé-Clairvaux
L’événement Église Accueillante à Scorbé-Clairvaux Scorbé-Clairvaux a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Scorbé-Clairvaux (Vienne)
- Balade patrimoine à Scorbé-Clairvaux Parking du Donjon du Haut-Clairvaux Scorbé-Clairvaux 10 juillet 2026
- Les secrets de la champignonnière Champignonnière Champis Clairvalois Scorbé-Clairvaux 15 juillet 2026
- Les secrets de la champignonnière Champignonnière Champis Clairvalois Scorbé-Clairvaux 12 août 2026