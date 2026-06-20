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Église Accueillante à Scorbé-Clairvaux Église Saint-Hilaire Scorbé-Clairvaux

Église Accueillante à Scorbé-Clairvaux Église Saint-Hilaire Scorbé-Clairvaux

Église Accueillante à Scorbé-Clairvaux Église Saint-Hilaire Scorbé-Clairvaux samedi 22 août 2026.

Lieu
Église Saint-Hilaire
Adresse
1 Place de l'Église
Ville
86140 Scorbé-Clairvaux
Département
Vienne
Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Scorbé-Clairvaux

Église Accueillante à Scorbé-Clairvaux

Église Saint-Hilaire 1 Place de l’Église Scorbé-Clairvaux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22 20:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Les églises accueillantes se déroulent en deux temps, une visite guidée suivie du concert pour terminer par un moment convivial.
À 19h **Visite guidée** de l’Église Saint-Hilaire   .

Église Saint-Hilaire 1 Place de l’Église Scorbé-Clairvaux 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Église Accueillante à Scorbé-Clairvaux

L’événement Église Accueillante à Scorbé-Clairvaux Scorbé-Clairvaux a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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