Atelier de linogravure avec Tali Graphiste Médiathèque L’arche des mots Scorbé-Clairvaux
samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque L'arche des mots · Scorbé-Clairvaux
Informations pratiques
Scorbé-Clairvaux
Atelier de linogravure avec Tali Graphiste
Médiathèque L’arche des mots 2 place de la mairie Scorbé-Clairvaux Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 14:00:00
fin : 2026-10-17 17:00:00
Date(s) :
2026-10-17
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Médiathèque L’arche des mots 2 place de la mairie Scorbé-Clairvaux 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 93 54 84 mediatheque.scorbe-clairvaux@grand-chatellerault.fr
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English : Atelier de linogravure avec Tali Graphiste
L’événement Atelier de linogravure avec Tali Graphiste Scorbé-Clairvaux a été mis à jour le 2026-08-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne