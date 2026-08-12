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AGENDA · Scorbé-Clairvaux

Atelier de linogravure avec Tali Graphiste Médiathèque L’arche des mots Scorbé-Clairvaux

samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque L'arche des mots · Scorbé-Clairvaux

Atelier de linogravure avec Tali Graphiste Médiathèque L’arche des mots Scorbé-Clairvaux

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Médiathèque L'arche des mots
Adresse
2 place de la mairie
Ville
86140 Scorbé-Clairvaux
Département
Vienne
Tarif

Scorbé-Clairvaux

Atelier de linogravure avec Tali Graphiste

Médiathèque L’arche des mots 2 place de la mairie Scorbé-Clairvaux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 14:00:00
fin : 2026-10-17 17:00:00

Date(s) :
2026-10-17

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Médiathèque L’arche des mots 2 place de la mairie Scorbé-Clairvaux 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 93 54 84  mediatheque.scorbe-clairvaux@grand-chatellerault.fr

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English : Atelier de linogravure avec Tali Graphiste

L’événement Atelier de linogravure avec Tali Graphiste Scorbé-Clairvaux a été mis à jour le 2026-08-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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