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Balade patrimoine Cénevières

Balade patrimoine Cénevières

Balade patrimoine Cénevières jeudi 27 août 2026.

Ville
46330 Cénevières
Département
Lot
Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
09:30:00
Tarif
Gratuit

Cénevières

Balade patrimoine

Cénevières Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 09:30:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

Balade patrimoine commentée à Cénevières sur les traces de son passé ferrovière et de ses ouvrages d'art.

Balade patrimoine commentée à Cénevières sur les traces de son passé ferrovière et de ses ouvrages d'art.

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Cénevières 46330 Lot Occitanie +33 6 82 50 59 14  lespierresvivent@outlook.fr

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English :

Guided heritage walk in Cènevières, tracing its railway history and engineering structures.

L’événement Balade patrimoine Cénevières a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Cahors Vallée du Lot

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