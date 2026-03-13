Balade patrimoine Cénevières
Balade patrimoine Cénevières jeudi 27 août 2026.
Cénevières
Balade patrimoine
Cénevières Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 09:30:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Balade patrimoine commentée à Cénevières sur les traces de son passé ferrovière et de ses ouvrages d'art.
Balade patrimoine commentée à Cénevières sur les traces de son passé ferrovière et de ses ouvrages d'art.
.
Cénevières 46330 Lot Occitanie +33 6 82 50 59 14 lespierresvivent@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Guided heritage walk in Cènevières, tracing its railway history and engineering structures.
L’événement Balade patrimoine Cénevières a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Cahors Vallée du Lot
À voir aussi à Cénevières (Lot)
- Festival Femmes debout Projection du film Mother (Teresa) Cénevières 13 juillet 2026
- Projection par Latitude, les amis de Barbara Phillips Dans les gouffres à fossiles du Quercy Cénevières 13 juillet 2026
- Chill Friday & Electro Chill Cénevières 17 juillet 2026
- Balade patrimoine Cénevières 23 juillet 2026
- Jeu de piste familial pour découvrir Cénevières autrement Cénevières 13 août 2026