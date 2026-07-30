La p’tite rhinolophe Balade contée Cénevières
vendredi 4 septembre 2026 · Cénevières
Informations pratiques
Cénevières
La p’tite rhinolophe Balade contée
Cénevières Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 19:30:00
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-09-04
Mal aimées, méconnues pourtant si utiles, venez découvrir le monde des chauves-souris et vous émerveiller de cette rencontre avec des espèces remarquables des sites Natura 2000.
Une balade contée crépusculaire avec Gilles Elbaz, conteur, musicien et Dominique Rombaut, chiroptérologue.
Mal aimées, méconnues pourtant si utiles, venez découvrir le monde des chauves-souris et vous émerveiller de cette rencontre avec des espèces remarquables des sites Natura 2000.
Une balade contée crépusculaire avec Gilles Elbaz, conteur, musicien et Dominique Rombaut, chiroptérologue.
.
Cénevières 46330 Lot Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Unloved, misunderstood, yet so useful—come discover the world of bats and marvel at this encounter with remarkable species found in Natura 2000 sites.%A0
A twilight storytelling walk with Gilles Elbaz, storyteller and musician, and Dominique Rombaut, chiropterologist.
L’événement La p’tite rhinolophe Balade contée Cénevières a été mis à jour le 2026-07-23 par Pnr des Causses du Quercy
À voir aussi à Cénevières (Lot)
- La Tablée sous les Etoiles Cénevières 30 juillet 2026
- Jeu de piste familial pour découvrir Cénevières autrement Cénevières 13 août 2026
- Balade patrimoine Cénevières 27 août 2026
- Fête de la gratuité Cénevières 30 août 2026
- La p’tite rhinolophe Balade contée Cénevières 5 septembre 2026