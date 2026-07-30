Informations pratiques

Cénevières

La p’tite rhinolophe Balade contée

Cénevières Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 19:30:00

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-09-04

Mal aimées, méconnues pourtant si utiles, venez découvrir le monde des chauves-souris et vous émerveiller de cette rencontre avec des espèces remarquables des sites Natura 2000.

Une balade contée crépusculaire avec Gilles Elbaz, conteur, musicien et Dominique Rombaut, chiroptérologue.

Mal aimées, méconnues pourtant si utiles, venez découvrir le monde des chauves-souris et vous émerveiller de cette rencontre avec des espèces remarquables des sites Natura 2000.

Une balade contée crépusculaire avec Gilles Elbaz, conteur, musicien et Dominique Rombaut, chiroptérologue.

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Cénevières 46330 Lot Occitanie

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English :

Unloved, misunderstood, yet so useful—come discover the world of bats and marvel at this encounter with remarkable species found in Natura 2000 sites.%A0

A twilight storytelling walk with Gilles Elbaz, storyteller and musician, and Dominique Rombaut, chiropterologist.

L’événement La p’tite rhinolophe Balade contée Cénevières a été mis à jour le 2026-07-23 par Pnr des Causses du Quercy