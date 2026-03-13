Cénevières

Fête de la gratuité

le bourg Cénevières Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 10:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Apportez tout ce qui ne vous est plus utile en bon état pouvant être utiliser par d'autres personnes, prenez ce que vous voulez et ne dépenser pas un cent.

Apportez tout ce qui ne vous est plus utile en bon état pouvant être utiliser par d'autres personnes, prenez ce que vous voulez et ne dépenser pas un cent.

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le bourg Cénevières 46330 Lot Occitanie asso.sembius@gmail.com

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English :

Bring anything you no longer need that’s in good %E9condition and can %EAre used by others; take whatever you want and don’t spend a cent.

L’événement Fête de la gratuité Cénevières a été mis à jour le 2026-06-16 par OT CVL Lalbenque Limogne