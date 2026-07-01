La Tablée sous les Etoiles Cénevières
jeudi 30 juillet 2026 · Cénevières
Informations pratiques
Cénevières
La Tablée sous les Etoiles
D8 Cénevières Lot
Tarif : 19.5 – 19.5 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Le 30 juillet, la Tablée sous les étoiles revient pour une cinquième édition au cœur du Château de Cénevières
Le 30 juillet, la Tablée sous les étoiles revient pour une cinquième édition au cœur du Château de Cénevières. Le temps d'une soirée, une grande tablée en plein air réunit producteurs, curieux et gourmands autour des produits du Lot Agneau Fermier du Quercy IGP, Melon du Quercy IGP, Rocamadour AOP, légumes bio du Lot, vins et bières régionaux, dans un cadre exceptionnel qui domine la vallée du Lot.
Après le dîner, place à l'observation de la lune et du ciel étoilé, animée par Astronomade, pour une soirée qui mêle gastronomie locale et émerveillement à ciel ouvert.
Chaque convive repart avec une carte du ciel et un livret de recettes en souvenir de la soirée.
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D8 Cénevières 46330 Lot Occitanie
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English :
On July 30, La Table sous les Étoiles returns for its fifth edition in the heart of the Château de Cènevières
L’événement La Tablée sous les Etoiles Cénevières a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Cahors Vallée du Lot
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