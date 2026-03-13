Cénevières

Balade patrimoine

Cénevières Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 09:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Une balade patrimoine commentée pour admirer différents types de pigeonniers dans le bourg de Cénevières

Une balade patrimoine commentée pour admirer différents types de pigeonniers dans le bourg de Cénevières

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Cénevières 46330 Lot Occitanie +33 6 82 50 59 14 lespierresvivent@outlook.fr

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English :

A guided heritage walk to admire different types of pigeon lofts in the village of Cénevières

L’événement Balade patrimoine Cénevières a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot