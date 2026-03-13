Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Balade patrimoine Cénevières

Balade patrimoine Cénevières

Balade patrimoine Cénevières jeudi 23 juillet 2026.

Ville : 46330 Cénevières

Département : Lot

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : Gratuit

Cénevières

Balade patrimoine

Cénevières Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 09:30:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Une balade patrimoine commentée pour admirer différents types de pigeonniers dans le bourg de Cénevières

Une balade patrimoine commentée pour admirer différents types de pigeonniers dans le bourg de Cénevières

  .

Cénevières 46330 Lot Occitanie +33 6 82 50 59 14  lespierresvivent@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A guided heritage walk to admire different types of pigeon lofts in the village of Cénevières

L’événement Balade patrimoine Cénevières a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot

À voir aussi à Cénevières (Lot)