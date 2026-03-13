Jeu de piste familial pour découvrir Cénevières autrement Cénevières
Jeu de piste familial pour découvrir Cénevières autrement Cénevières jeudi 13 août 2026.
Cénevières
Jeu de piste familial pour découvrir Cénevières autrement
Cénevières Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 09:30:00
fin : 2026-08-13 12:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Jeu de piste familial pour découvrir Cénevières autrement
Jeu de piste familial pour découvrir Cénevières autrement. Parcours d'environ 4km.
.
Cénevières 46330 Lot Occitanie +33 6 82 50 59 14 lespierresvivent@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Family scavenger hunt to discover C%E9nevi%E8res in a whole new way
L’événement Jeu de piste familial pour découvrir Cénevières autrement Cénevières a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Cahors Vallée du Lot
À voir aussi à Cénevières (Lot)
- Festival Femmes debout Projection du film Mother (Teresa) Cénevières 13 juillet 2026
- Projection par Latitude, les amis de Barbara Phillips Dans les gouffres à fossiles du Quercy Cénevières 13 juillet 2026
- Chill Friday & Electro Chill Cénevières 17 juillet 2026
- Balade patrimoine Cénevières 23 juillet 2026
- Balade patrimoine Cénevières 27 août 2026