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Jeu de piste familial pour découvrir Cénevières autrement Cénevières

Jeu de piste familial pour découvrir Cénevières autrement Cénevières

Jeu de piste familial pour découvrir Cénevières autrement Cénevières jeudi 13 août 2026.

Ville
46330 Cénevières
Département
Lot
Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
09:30:00
Tarif
Gratuit

Cénevières

Jeu de piste familial pour découvrir Cénevières autrement

Cénevières Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 09:30:00
fin : 2026-08-13 12:00:00

Date(s) :
2026-08-13

Jeu de piste familial pour découvrir Cénevières autrement

Jeu de piste familial pour découvrir Cénevières autrement. Parcours d'environ 4km.

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Cénevières 46330 Lot Occitanie +33 6 82 50 59 14  lespierresvivent@outlook.fr

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English :

Family scavenger hunt to discover C%E9nevi%E8res in a whole new way

L’événement Jeu de piste familial pour découvrir Cénevières autrement Cénevières a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Cahors Vallée du Lot

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