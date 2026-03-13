Jeu de piste familial pour découvrir Cénevières autrement Cénevières jeudi 13 août 2026.

Cénevières

Jeu de piste familial pour découvrir Cénevières autrement

Cénevières Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 09:30:00

fin : 2026-08-13 12:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Jeu de piste familial pour découvrir Cénevières autrement

Jeu de piste familial pour découvrir Cénevières autrement. Parcours d'environ 4km.

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Cénevières 46330 Lot Occitanie +33 6 82 50 59 14 lespierresvivent@outlook.fr

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English :

Family scavenger hunt to discover C%E9nevi%E8res in a whole new way

L’événement Jeu de piste familial pour découvrir Cénevières autrement Cénevières a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Cahors Vallée du Lot