Balade patrimoine et nature Tilh

Balade patrimoine et nature

57 Avenue de la Poste Tilh Landes

Début : 2026-05-06

fin : 2026-05-06

2026-05-06

La médiathèque de Tilh se dote du nouveau dispositif intercommunal de prêt de sacs de randonnée équipés. Au programme présentation des sacs à dos puis balade naturaliste et patrimoine au travers des ruelles de Tilh et de sa forêt.

Animé par une animatrice du CPIE et un médiateur du patrimoine.

Dès 7 ans Gratuit, sur réservation .

57 Avenue de la Poste Tilh 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine biblio.tilh@orange.fr

English : Balade patrimoine et nature

The Tilh media library is now equipped with the new intercommunal hiking bag loan scheme. Come and discover the heritage of Tilh and its forest on a walk led by a CPIE guide and a heritage mediator.

From 7 years Free, on reservation

