Bébés lecteurs Médiathèque de Tilh Tilh mercredi 27 mai 2026.

Médiathèque de Tilh 57 avenue de la Poste Tilh Landes

Gratuit

Début : 2026-05-27
Histoires, comptines et jeux de doigts : des séances pour les tout-petits.
Gratuit, sur réservation
Médiathèque de Tilh 57 avenue de la Poste Tilh 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 33 59 35  biblio.tilh@orange.fr

English : Bébés lecteurs

Stories, rhymes and fingerplays: sessions for toddlers.
Free, on reservation

