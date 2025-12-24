Dictée à la médiathèque, Médiathèque de Tilh Tilh

Dictée à la médiathèque

Médiathèque de Tilh 57 avenue de la Poste Tilh Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

À vos stylos ! Qui fera un sans-faute ?

Pour adultes

Gratuit, sur réservation

Médiathèque de Tilh 57 avenue de la Poste Tilh 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 31 15 biblio.tilh@orange.fr

English : Dictée à la médiathèque

On your pens! Who’ll get it right?

For adults

Free, on reservation

L’événement Dictée à la médiathèque Tilh a été mis à jour le 2025-12-22 par OT Pays d’Orthe et Arrigans