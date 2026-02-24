Rendez-vous des lecteurs Médiathèque de Tilh Tilh

Rendez-vous des lecteurs

Médiathèque de Tilh 57 avenue de la Poste Tilh Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Partagez les délices littéraires… Échangez sur l’actualité littéraire et partagez vos coups de cœur !

Gratuit, réservation conseillée

Partagez les délices littéraires… Échangez sur l’actualité littéraire et partagez vos coups de cœur !

Gratuit, réservation conseillée .

Médiathèque de Tilh 57 avenue de la Poste Tilh 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 31 15 biblio.tilh@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rendez-vous des lecteurs

Share literary delights… Discuss the latest literary news and share your favorites!

Free, reservation recommended

L’événement Rendez-vous des lecteurs Tilh a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Pays d’Orthe et Arrigans