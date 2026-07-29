Balade patrimoine Les capitaines cap-hornier de Regnéville Saint-Étienne de Grimouville Regnéville-sur-Mer
mercredi 12 août 2026 · Saint-Étienne de Grimouville · Regnéville-sur-Mer
Informations pratiques
Regnéville-sur-Mer
Balade patrimoine Les capitaines cap-hornier de Regnéville
Saint-Étienne de Grimouville Chemin de la Roquette Regnéville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 09:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Balade patrimoine Les capitaines cap-hornier de Regnéville à Regnéville-sur-Mer, avec l’association Lùndi. 7/8km. Rendez vous à l’église Saint-Étienne de Grimouville.
Inscription obligatoire au 07 81 73 45 46 par SMS (nom + jour choisi + nombre de personnes). .
Saint-Étienne de Grimouville Chemin de la Roquette Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 7 81 73 45 46
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English : Balade patrimoine Les capitaines cap-hornier de Regnéville
L’événement Balade patrimoine Les capitaines cap-hornier de Regnéville Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-24 par Coutances Tourisme
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