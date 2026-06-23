La Baie du Monde Koki Nakano (Japon) La Baie Regnéville-sur-Mer

Regnéville-sur-Mer

La Baie du Monde Koki Nakano (Japon)

La Baie 4 Rue du Port Regnéville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 19:00:00

fin : 2026-07-29 22:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Les concerts de La Baie du Monde, qui se tiendront pour leur deuxième édition chaque mercredi entre le 15 juillet et le 15 août 2026, vous invitent à voyager au cœur des musiques traditionnelles dans l’un des paysages les plus spectaculaires du Cotentin. Niché entre mer et terre, le cadre enchanteur du Havre de Regnéville-sur-Mer offre le décor parfait pour l’évasion musicale.

Chaque mercredi de l’été, La Baie du Monde vous proposera une programmation exceptionnelle, gratuite, mettant en lumière la richesse et la diversité des musiques traditionnelles du monde entier. .

La Baie 4 Rue du Port Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 17 94 89 mamavonchap@icloud.com

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English : La Baie du Monde Koki Nakano (Japon)

L’événement La Baie du Monde Koki Nakano (Japon) Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-23 par Coutances Tourisme