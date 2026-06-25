Regnéville-sur-Mer

Concert Sunny Side Up

10 Rue du Port Regnéville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Sunny Side Up est un duo itinérant qui vous embarquera dans leurs voyages. Du rock/folk au reggae en passant par la musique latino et irlandaise, Clémence et Jeremy partageront avec vous un univers musical doux et joyeux ! Mêlant harmonies vocales, guitares et percussions aux pieds, les deux multi-instrumentistes tentent d’apporter le sourire et un petit rayon de soleil à leur public.

Rendez-vous dans le jardin de La Petite Gare, face au Havre de Regnéville-sur-Mer.

Tous les concerts commencent à 19h, sous réserve de beau temps.

Sans réservation, participation libre au chapeau appréciée. .

10 Rue du Port Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 31 02 00 57 lapetitegare50@gmail.com

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English : Concert Sunny Side Up

L’événement Concert Sunny Side Up Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-25 par Coutances Tourisme