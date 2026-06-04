Balade patrimoine Les Mardis Bellislois Mairie de Belle-Isle-en-Terre Belle-Isle-en-Terre
Balade patrimoine Les Mardis Bellislois Mairie de Belle-Isle-en-Terre Belle-Isle-en-Terre mardi 28 juillet 2026.
Belle-Isle-en-Terre
Balade patrimoine Les Mardis Bellislois
Mairie de Belle-Isle-en-Terre 4 Rue Crec’h Uguen Belle-Isle-en-Terre Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Du château de Lady Mond à la chapelle de Locmaria, Ewen Rabier conte l’histoire bretonne à travers 1,5km de balade au fil des ruelles et des bords du Léguer. Visite des Halles durant le marché des producteurs locaux. .
Mairie de Belle-Isle-en-Terre 4 Rue Crec’h Uguen Belle-Isle-en-Terre 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 48 74 20 71
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L’événement Balade patrimoine Les Mardis Bellislois Belle-Isle-en-Terre a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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